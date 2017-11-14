Центристская партия утвердила четверых из восьми старейшин районов Таллинна ({{commentsTotal}})
Совет Таллиннского отделения Центристской партии во вторник вечером утвердил кандидатами на посты старейшин частей города Лаури Лаатса в Мустамяэ, Марию Юфереву – в Ласнамяэ, Марека Юргенсона – в Хааберсти и Раймонда Кальюлайда – в Пыхья-Таллинне.
Решение по поводу старейшин остальных четырех частей города – Кесклинн, Кристийне, Пирита и Нымме – совет примет в начале следующей недели.
Избранный кандидатом в старейшины Мустамяэ Лаури Лаатс ранее работал как старейшиной этого района, так и заместителем председателя горсобрания. Юферева, Юргенсон и Кальюлайд предложены на посты старейшин, которые они занимают сейчас.
Редактор: Ирина Киреева
Источник: BNS