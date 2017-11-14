Врачам в Эстонии надо напоминать проводить тесты на ВИЧ

Чиновники и медики за круглым столом в стенах Рийгикогу искали ответ на вопрос, как остановить распространение в Эстонии эпидемии ВИЧ. Врачи напоминают: чем раньше будет выявлена инфекция, тем дольше человек проживет. Однако тесты на ВИЧ в Эстонии стране проводят крайне редко, передает "Актуальная камера".

По числу новых ВИЧ-позитивных на душу населения Эстония занимает, увы, первое место в мире. В этом году вирус иммунодефицита нашли у почти 200 жителей, многие из которых – вполне обычные люди, не входящие ни в какие группы риска.

Современные медикаменты позволяют обеспечить больным почти нормальную и долгую жизнь. На лечение более 4000 инфицированных государство тратит 14 миллионов евро в год. Однако главная задача – остановить эпидемию, именно так оценивают многие специалисты масштабы заболеваемости.

На следующей неделе в Эстонии, как и по всей Европе, будет проходить неделя тестирования на ВИЧ. Временные кабинеты экспресс-диагностики будут открыты даже в больших торговых центрах. Но не проще ли сдать анализ во время очередного визита к своему семейному врачу?

"Существует должностная инструкция для врачей, согласно которой в Харьюском уезде, в Таллинне и в Ида-Вирумаа всех пациентов в возрасте от 16 до 59 лет надо время от времени проверять на ВИЧ. К сожалению, на деле это не так; то есть врачи не всегда руководствуются в своей работе этой инструкцией", – пояснила советник министерства социальных дел Тийна Дрелл.

Хотя тестирование на ВИЧ проводится в последние годы все чаще, медики признают, что сами могли бы быть активнее.

"Да, врачи мало занимаются тестированием. Я знаю, что это не вопрос денег. Врачам нужно постоянно врачам эту тему напоминать", – отметила руководитель лечебной работы Нарвской больницы Пилле Летюка.

В Больничной кассе задумались над тем, как побудить врачей регулярно проводить тестирование на ВИЧ. Надо отметить, что право сдать бесплатный анализ на ВИЧ есть у всех жителей Эстонии, включая тех, кто не имеет медицинской страховки.