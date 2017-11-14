Симсон: отказаться от повышения акциза на алкоголь в 2018 году уже нельзя

Отказ от очередного повышения акциза на алкоголь нарушил бы равновесие государственного бюджета и внести такие изменения в находящийся в Рийгикогу бюджет не сможет даже министр финансов.

Об этом во вторник, 14 ноября, заявила радионовостям ERR министр экономики и коммуникаций Кадри Симсон (Центристская партия).

По ее словам, принятые правительством налоговые решения учитывают не только поступления в бюджет, но и важны с точки зрения здравоохранения.

Симсон отметила, что поступления в бюджет 2018 года запланированы по наилучшему прогнозу чиновников минфина, которому можно доверять.

"Министр финансов прав, заглядывая дальше в будущее. Несомненно, мы должны постоянно вести дискуссию о том, какие налоги следует собирать государству, и как это влияет на общую экономическую среду", - сказала министр экономики.

Ранее министр финансов Тоомас Тынисте (IRL) сообщил, что минфин отслеживает динамику поступления акциза на алкоголь в текущем году и рассматривает возможность отказаться от его дальнейшего повышения с февраля следующего года. По мнению председателя входящего в правящую коалицию Союза отечества и Res Publica Хелира-Валдора Сеэдера, разумный предел алкогольного акциза уже превышен.

По данным Налогово-таможенного департамента, за первые девять месяцев этого года поступления акциза на алкоголь оказались меньше прогноза на 15,8 млн евро.

Тынисте отметил, что эти поступления соответствуют прогнозу, который минфин составил нынешним летом и на основе которого был составлен бюджет на следующий год, но министр продолжит следить за динамикой поступлений.

"Поскольку повышение акцизов достигло уровня, на котором они влияют или уже повлияли на структуру экономики в негативном направлении (приграничная торговля на юге страны, уменьшение покупок финскими туристами, проблемы маленьких магазинов и т.д.), я также рассматриваю возможность внести предложение отменить повышение акциза в начале февраля", - сказал Тынисте.

Председатель финансовой комиссии Рийгикогу Михаил Стальнухин (Центристская партия) также заявил, что отмена повышения акциза на алкоголь в принципе возможна.

В проекте бюджета на 2018 год предусмотрено поступление акциза на алкоголь в размере 341,2 млн евро. Эта сумма включает в себя и эффект от предполагаемого повышения акциза на все виды алкоголя с 1 февраля следующего года.