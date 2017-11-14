Правительство намерено подтолкнуть жителей Эстонии к сортировке мусора

Правительство Эстонии инициировало новый закон об отходах, который призван мотивировать жителей сортировать мусор. Тем, кто будет его беспрекословно соблюдать, обещают финансовые бонусы. Тем же, кому новые правила не придутся по вкусу, предстоит потратиться, передает "Актуальная камера".

На заседание комиссии Рийгикогу по окружающей среде были приглашены различные профильные союзы переработки и вывоза мусора, представители местных самоуправлений, чиновники.

"У людей должен быть экономический мотив для сортировки мусора, а сортировка должна быть удобной. Экономический мотив означает, что не сортировать выйдет дороже, чем сортировать. Удобство означает, что жители не должны ездить по городу в поисках места, куда можно было бы сдать расфасованные по группам отходы. Пункты сбора должны быть поблизости от того места, где возникает мусор. То есть возле квартирных домов. И около частных домов должны быть места сбора, куда можно отдать отходы", – перечислил обсуждавшиеся темы член правления Союза переработчиков отходов Арго Лууде.

Ежегодно в Эстонии на свалку выбрасывается около 100 000 тонн биологических отходов и, например, 15 000 тонн стекла. Их можно было бы запустить в повторное использование. К 2020 году в Эстонии 50% отходов должно запускаться в повторное использование, поэтому новый закон предполагает введение мотивационной системы.

"Те, кто не сортирует отходы, будут платить полную сумму. Если ты отсортируешь, то заплатишь в два раза меньше. Например, сортировка бумаги и картона может обойтись в пять раз дешевле. Это должно стать мотивацией к тому, чтобы жители Эстонии в будущем думали об окружающей среде", – пояснил председатель комиссии Рийгикогу по окружающей среде Райнер Вакра (СДП).

Как определить, кто в многоквартирном доме сортирует мусор, а кто – нет? Ведь счет за вывоз и сортировку мусора выставляется на весь дом.

"Если, например, 90% жильцов дома отдельно собирают упаковку, но приходит один жилец и вываливает в этот контейнер биоотходы, которые сразу же сделают всю упаковку негодной для повторного использования, то, конечно, весь дом будет вынужден платить больше. Это означает, что должен вступить в действие общественный контроль, который можно назвать соседским дозором", – сказал Вакра.

Находящийся на стадии обсуждения закон также предполагает создание гарантийных фондов, взносы в которые будут делать производители покрышек, аккумуляторов и бытовых приборов. Например, на эти средства будут ликвидироваться обнаруженные стихийные свалки.