Суд вынесет решение по спору между аптекой Apotheka и департаментом в декабре

В начале октября у паевого товарищества Terve Pere Apteek закончился договор об аренде помещения с Северо-Эстонской региональной больницей, в которой находилась аптека Apotheka. Конкурс на нового арендатора помещения, организованный больницей PERH, выиграла аптека Benu, которая до сих пор не может переехать в здание, так как Apotheka отказывается освободить помещение.

Департамент лекарственных средств приостановил действие лицензии Apotheka в помещениях больницы, но Тартуский административный суд разрешил Apotheka возобновить продажу лекарств в PERH, поскольку некоторые лекарства невозможно купить в других столичных аптеках. Департамент лекарственных средств такое решение считает непропорциональным.

Из-за желаемого помещения Terve Pere Apteek судится с Департаментом лекарственных средств и Северо-Эстонской региональной больницей. Департамент лекарственных средств акцентирует внимание на том, что их служба не вмешивается в спор по поводу аренды между больницей и фирмой, они только контролируют соответствие лицензии существующим требованиям.

"Мы привыкли к таким жалобам. Если на рынке действуют частноправовые лица, то так или иначе подобные споры возникают. И в данном случае мы можем сказать только то, что сейчас мы проверяем, все ли эти требования выполнены для того, чтобы аптека могла оказывать услуги", – пояснил юридический советник Департамента лекарственных средств Андрус Варки.

Было ли приостановление действия лицензии справедливым или нет – суд определит 4 декабря.