Нарвский колледж будет сотрудничать с Белорусским педагогическим университетом

Нарвский колледж Тартуского университета начнет сотрудничать с ведущим педагогическим университетом Белоруссии. Представители вузов уверены – им есть чему поучиться друг у друга. Что приглянулось белорусам в приграничном городе Эстонии, узнавал нарвский корреспондент "Актуальной камеры".

Во вторник в Нарвском колледже был подписан договор о сотрудничестве с Белорусским государственным педагогическим университетом. У новых для Эстонии партнеров уже подписаны и реализуются более ста договоров с университетами 22 стран, тем не менее гостей заинтересовал и опыт эстонских коллег.

"Нас заинтересовала общественно-социальная деятельность колледжа. Например, детский университет – когда известные ученые читают лекции детям на интересные темы. Кстати, это непростая работа, чтобы профессор смог донести информацию маленьким детям. Думаю, мы тоже сможем реализовать эту идею. А во-вторых, это университет для людей старшего возраста", – отметил ректор Белорусского государственного педагогического университета Александр Жук.

Также гостям понравилась идея многоязычного образования и методика языкового погружения. Эстонскую сторону заинтересовал опыт работы коллег из Белоруссии по инклюзивному и специальному образованию, то есть по работе с детьми с особенностями психофизического развития, наработки по которому гости предложили Нарвскому колледжу.

"У каждой страны свое понятие инклюзивного образования. Нам интересно, что в Белоруссии подразумевают под инклюзивным образованием, как они работают, как готовят своих специалистов", – сказала директор Нарвского колледжа ТУ Кристина Каллас.

Подписание договора о сотрудничестве совпало с пятилетием нового здания Нарвского колледжа.

Из планов на будущее директор Нарвского колледжа перечислила строительство общежития, развитие программы инфотехнологических систем и программирования, и курс к системе многоязычного преподавания.

Из трудностей директор отметила ежегодное сокращение абитуриентов. В связи с улучшением преподавания эстонского языка нарвские гимназисты напрямую поступают в Таллинн и Тарту, и Нарвский колледж делает все большую ставку на иностранных студентов.