Рийгикогу снова обсудит изменение выплат из II пенсионной ступени в январе

Финансовая комиссия Рийгикогу продолжает производство по коллективному обращению о возможности выплат всех накопленных средств из второй ступени пенсионной системы в течение короткого периода.

Об этом во вторник, 14 ноября, сообщила пресс-служба парламента.

Коллективное обращение "Провести реформу выплат второй ступени: максимальный доход с накопленных средств" было инициировано руководителем доходного объединения "Tuleva" Тыну Пекком. Он предложил внести поправки в закон о накопительной пенсии, который разрабатывался в течение трех лет и должен вступить в силу в следующем году.

Согласно этим поправкам, пенсионеры получили бы возможность забирать все накопленные во второй ступени средства в течение пяти лет. Управляющие пенсионными средствами страховые общества выступили резко против, предложив ограничить выплаты двадцатью годами.

Как сообщала в июне "Актуальная камера", предложение "Tuleva" раскололо Рийгикогу, который не стал включать поправку Пекка в текст законопроекта, и финансовая комиссия решила отложить обсуждение до осени, попросив Министерство финансов провести дополнительный анализ. Этот анализ был представлен на прошлой неделе, но следующее обсуждение вопроса в комиссии состоится только в январе, сообщил председатель финансовой комиссии Михаил Стальнухин.

"Ввиду того, что поставленный в коллективном обращении вопрос несколько шире и включает в себя инициированную ранее дискуссию, имеет смысл эти два обсуждения объединить", - сказал он.

Он пояснил, что комиссия предлагает обсудить коллективное обращение вместе с анализом представленных весной предложений во второй половине января на совместном открытом заседании финансовой комиссии и комиссии по социальным делам. На заседание будут приглашены все заинтересованные группы.