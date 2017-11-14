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Eesti Energia возлагает большие надежды на добычу торфа ({{commentsTotal}})

Ида-Вирумаа
Алексей Федоров, "Актуальная камера"
Ида-Вирумаа

Концерн Eesti Energia получил разрешение на добычу торфа, который будет использоваться в качестве топлива на электростанции "Аувере". По мнению промышленников, это даст толчок всей отрасли, передает "Актуальная камера".

55 000 тонн торфа в год сможет добывать Eesti Energia на отведенных для этого полях южной части Нарвского карьера. Ранее торф оставался побочным продуктом при добыче сланца, залегая тонким слоем над залежами горючих сланцев. Толщина слоя торфа в карьере свидетельствует об экономической выгоде его разработки. Более того, прошедшие исследования показали возможность использования торфа в работе электростанции "Аувере".

"Цель – использовать торф как топливо вместе со сланцем. И для станции "Аувере" мы можем использовать долю торфа до 20% от входящей топливной смеси", – сказал проектный директор Eesti Energia Вельо Александров.

Если сейчас в Эстонии в год добывается менее 600 000 тонн торфа, то доля концерна при начале добычи составит одну десятую часть. При этом, по мнению руководства Союза производителей торфа, появление Eesti Energia на рынке не окажет существенного влияния на ситуацию. Более того, использование торфа в качестве топлива электростанций может дать толчок для развития всего промышленного сектора, а также снизит воздействие торфа на окружающую среду.

"Необходимо взвесить, какую технологию стоит выбрать для добычи. Она должна быть наиболее экономной и благоприятной для окружающей среды. Стоит учитывать и то, как повлияет добыча сланца, на котором лежат торфяные поля, на добычу самого торфа", – отметила руководитель бюро земельных ресурсов Департамента окружающей среды Мария Карус.

По ее словам, место добычи хотя и находится недалеко от заповедной зоны Куртнаских озер, откуда воду получают жители Йыхви и Кохтла-Ярве, но влияние на водную систему не окажет. По закону, концерн Eesti Energia, получивший разрешение на добычу сланца, должен минимизировать ущерб природе.

По словам Вельо Александрова, начало добычи торфа в Нарвском карьере стоит ожидать не ранее второй половины 2020 годов.

Редактор: Ирина Киреева

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