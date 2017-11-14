Актуальная камера 14.11.2017 (20:00)

17 ноября в Эстонии в 21-й раз стартует один из крупнейших кинофестивалей Северной Европы "Темные ночи"(PÖFF). В программе представлены фильмы из более чем 70 стран мира. Портал rus.err.ee сделал подборку кинокартин, которые можно посмотреть в оригинале на русском языке, а также список иностранных лент, которые будут показаны с русскими субтитрами.