Актуальная камера 14.11.2017 (20:00)

17 ноября в Эстонии в 21-й раз стартует один из крупнейших кинофестивалей Северной Европы "Темные ночи"(PÖFF). В программе представлены фильмы из более чем 70 стран мира. Портал rus.err.ee сделал подборку кинокартин, которые можно посмотреть в оригинале на русском языке, а также список иностранных лент, которые будут показаны с русскими субтитрами.
Правительство Эстонии инициировало новый закон об отходах, который призван мотивировать жителей сортировать мусор. Тем, кто будет его беспрекословно соблюдать, обещают финансовые бонусы. Тем же, кому новые правила не придутся по вкусу, предстоит потратиться, передает "Актуальная камера".
Болезнью Альцгеймера в мире страдает более 47 млн человек, а расходы на борьбу с недугом оцениваются в триллион долларов. Однако ученые Тартуского университета открыли возможности ранней диагностики заболевания. "Актуальная камера" поговорила с исследователями.
Премьре-министр Эстонии Юри Ратас, выступая на мероприятии, посвященном внутренней безопасности ЕС, сказал, что современные технологии позволяют построить границу, полностью контролируемую техническими средствами, и Эстония создает самую современную границу в ЕС.
Эстонский фонд музыкальных инструментов пополнился уникальной скрипкой известного итальянского мастера Джованни Паоло Маджини. У инструмента богатая история и звучание, которое не оставляет равнодушным, передает "Актуальная камера".
Сколько в Эстонии отцов - довольно сложно оценить. Однако у Департамента статистики есть информация о том, сколько отцов проживает с несовершеннолетними детьми. На основании этих данных департамент составил портрет отца из Эстонии, а err.ee в честь Дня отца составил инфографику на эту тему.
Особый взгляд члена парламента и депутата Таллиннского горсобрания Дениса Бородича