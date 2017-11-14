Эстонский фонд музыкальных инструментов получил в дар 400-летнюю скрипку

Ранее на уникальном инструменте играл известный музыкант Владимир Сапожнин, руководивший джаз-оркестром эстонского радио. Он купил скрипку в Москве в конце 1940-х годов. Чтобы совершить столь ценную покупку, деньги прошлось просить в долг у всех знакомых. Позже о покупке инструмента узнал великий скрипач Давид Ойстрах и даже хотел перекупить ее. Но судьба распорядилась так, что ценнейший инструмент остался в семье Сапожниных, и во вторник был передан Эстонскому фонду музыкальных инструментов. Теперь играть на скрипке Маджини будет юный и очень талантливый скрипач Ханс Кристиан Аавик.

"Старинные инструменты должны звучать. Если они лежат, то они как старые корабли обрастают водорослями, никакой пользы от них нет. Инструмент должен петь", – сказал Владимир Сапожнин.

Скрипка Маджини стала самым дорогим и самым старинным инструментом Эстонского фонда музыкальных инструментов, ей почти 400 лет.

"Все старинные инструменты со временем начинают лучше звучать и становятся дороже. Без таких инструментов на современных конкурсах делать нечего", – отметил профессор Эстонской музыкальной академии Тоомас Вельмет.

Музыканты верят, что у каждого инструмента, как и у человека, есть свой характер и особые черты, которые можно прочувствовать, сыграв на нем.

Фонд музыкальных инструментов был основан в 2015 году по инициативе Министерства культуры. Цель фонда – поддержка музыкантов и развитие эстонской музыкальной культуры.