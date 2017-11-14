EKRE: для повышения политической культуры надо урезать финансирование партий

Повысить политическую культуру в Эстонии можно не дополнительным ограничением внешней рекламы в период предвыборных кампаний, а двукратным сокращением государственного финансирования партий.

Такое мнение высказал во вторник, 14 ноября, заместитель председателя Консервативной народной партии (EKRE) и член конституционной комиссии Рийгикогу Яак Мадисон.

Во вторник в Рийгикогу прошел первое чтение предложенный Свободной партей проект поправок, предлагающий отменить действующее на данный момент ограничение на применение предвыборной внешней рекламы, заменив ее другими ограничениями. По мнению Мадисона, эта мера не поможет сделать политическую конкуренцию в Эстонии честнее.

"Можно вводить любые ограничения на внешнюю рекламу, однако крупные и богатые партии всегда найдут возможность обойти их - просто средства направляются в другие каналы. Кроме того, различные ограничения сразу порождают вопросы об ограничении свободы слова", - передала пресс-служба партии слова Мадисона.

По его оценке, политика в Эстонии станет честнее, если сократить дотации парламентским партиям из государственного бюджета.

"Дотации не должны быть полностью отменены, иначе может произойти как в Латвии, где партии стали прикармливать олигархи. Однако сейчас налогоплательщик расходует на содержание партий в Эстонии 5,4 млн евро в год, и эту сумму можно смело урезать наполовину", - считает Мадисон.

"Сэкономленных таким образом денег хватит для того, чтобы с еще большей эффективностью осуществлять контроль за финансированием партий, искоренить политическую коррупцию и скандалы с незаконным финансированием", - добавил депутат Рийгикогу.

По оценке Мадисона, в Эстонии можно было бы прийти к такой ситуации, при которой финансирование партий осуществляется главным образом за счет поступлений от членских взносов и пожертвований.