В бывшем здании минсоцдел построят 75 квартир

В проданном с аукциона бывшем здании министерства социальных дел на улице Гонсиори в центре Таллинна будут построены десятки квартир и коммерческие площади.

Об этом во вторник, 14 ноября, сообщил портал ERR Uudised.

Реконструкцией займется Avala OÜ - дочерняя фирма Kaamos Kinnisvara AS, которое в августе этого года приобрело здание у государства с аукциона за 3,8 млн евро.

Новый комплекс будет называться Grand Gonsiori. В нем оборудуют 75 квартир с высокими потолками.

По словам члена правления предприятия Ивара Вахтера, в здании также появятся коммерческие площади.

Министерство социальных дел вместе с минэкономики, минюстом и минфином переехало в новый административный комплекс, построенный на участке между улицами Суур-Амеэрика и Вяйке-Амеэрика.

Прежние здания минэкономики и минюста в Старом городе и на Тынисмяги будет переданы фирме по управлению государственной недвижимостью Riigi Kinnisvara AS (RKAS).

Решение о дальнейшем использовании помещений минфина на улицах Эндла и Лыкке пока не принято.