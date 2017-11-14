В среду будет пасмурно и ветрено

Гребень высокого давления перемещается со Скандинавии через Прибалтику на восток и подтянет за собой очередную порцию осадков, передает "Актуальная камера".

Ночью облачность увеличится. Начиная с островов пойдет дождь и мокрый снег. Местами – туман, а на дорогах гололед. Ветер юго-западный 3-9 м/с, на побережье порывами до 13 м/с. Температура воздуха – от -2 до +3, на побережье местами до +5 градусов.

Днем будет облачная погода с прояснениями. Местами пройдет дождь или мокрый снег. Вечером к островам подойдет новая зона осадков и распространится далее на восток. Юго-западный ветер усилится и подует со скоростью 5-12 м/с, на островах и побережье порывами до 17 м/с. Температура воздуха – от +3 до +7 градусов.