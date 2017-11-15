Оштрафованный на 800 евро за неявку в суд без уважительной причины один из фигурантов дела по обвинению экс-лидера Центристской партии Эдгара Сависаара Прийт Кутсер потребовал отменить назначенное ему взыскание. Однако Таллиннский окружной не нашел оснований для отмены штрафа.

Об этом корреспонденту портала rus.err.ee сообщила пресс-секретарь Таллиннского окружного суда Аннели Вилу, отметив, что адвокат Кутсера обжаловал решение Харьюского уездного суда о штрафе.

Окружной суд вынес решение по жалобе в среду, 15 ноября, добавила она.

По ее словам, окружной суд не нашел подтверждений тому, что у Прийта Кутсера была уважительная причина не появляться в суде.

"Таким образом, решение Харьюского уездного суда является законным. Штраф за неявку в суд без уважительной причины был назначен справедливо", - передала Аннели Вилу позицию окружного суда.

Постановление Таллиннского окружного суда можно обжаловать в течение 15 дней.

В октябре Харьюский уездный суд оштрафовал Кутсера за неявку на заседание без уважительной причины. За день до этого суд поинтересовался у Кутсера, почему он не явился на заседание 20 сентября. Кутсер утверждал, что он заболел, но ему не дали медицинскую справку.

Рассматривающая дело Сависаара судья Анне Ребане посчитала эти объяснения неубедительными и выписала Прийту Кутсеру крупный штраф.