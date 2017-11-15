Прийт Кутсер требует отменить назначенный ему штраф за неявку в суд

Оштрафованный на 800 евро за неявку в суд без уважительной причины один из фигурантов дела по обвинению экс-лидера Центристской партии Эдгара Сависаара Прийт Кутсер требует отменить назначенное ему взыскание.

Об этом корреспонденту портала rus.err.ee сообщила пресс-секретарь Таллиннского окружного суда Аннели Вилу, отметив, что адвокат Кутсера обжаловал соответствующее решение Харьюского уездного суда.

"Окружной суд вынесет решение по жалобе в среду, 15 ноября", - добавил она.

В октябре Харьюский уездный суд оштрафовал Кутсера за неявку на заседание без уважительной причины. За день до этого суд поинтересовался у Кутсера, почему он не явился на заседание 20 сентября. Кутсер утверждал, что он заболел, но ему не дали медицинскую справку.

Рассматривающая дело Сависаара судья Анне Ребане посчитала эти объяснения неубедительными и выписала Прийту Кутсеру крупный штраф.