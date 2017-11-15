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Молодые эстонские футболисты вели 2:0, но проиграли Исландии ({{commentsTotal}})

Спорт
Карел Воолайд объясняет поражение.
Карел Воолайд объясняет поражение. Автор: ERR
Спорт

По-прежнему не знает побед в отборочном турнире чемпионата Европы молодежная сборная Эстонии по футболу среди игроков не старше 21 года. Накануне вечером подопечные Карела Воолайда уступили сверстникам из Исландии.

Об этом сообщают утренние новости ETV+.

Поединок состоялся на стадионе "А. Ле Кок Арена" в Таллинне и проходил с преимуществом команды гостей. Однако счет в нем открыли хозяева поля - в конце первого тайма отличился Власий Синявский. После перерыва Михаэль Лиландер реализовал штрафной удар и Эстония повела 2:0, но в итоге не смогла удержать даже ничью. Исландцы за 24 минуты забили три мяча и оформили победу со счетом 3:2.

В своей отборочной группе эстонская команда занимает последнее место, набрав в шести матчах всего одно очко.

Редактор: Сергей Михайлов



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