Команда Тартуского университета обыграла "ТЛУ/Калев"

Уверенную победу над соперниками из клуба "ТЛУ/Калев" одержали баскетболисты команды Тартуского университета.

Поединок группового этапа Балтийской лиги прошел накануне вечером в Тарту и завершился со счетом 86:67 в пользу хозяев площадки, которые завладели инициативой с самого начала встречи, передают "Новости спорта" на волне "Радио 4".

Самым результативным у победителей стал американский защитник Стивен Куук, набравший 22 очка и сделавший 10 подборов. Заметный вклад в победу тартусцев внес и Кристьян Китсинг, в активе которого было 17 очков.

Обыграв "ТЛУ/Калев", тартуская команда взяла у столичных баскетболистов реванш за недавнее поражение в чемпионате Эстонии.

С тремя победами при одном поражении тартусцы занимают первое место в своей группе Балтийской лиги, "ТЛУ/Калев", выигравший 2 встречи из четырех, идет на третьей строчке.