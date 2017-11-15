Проект госбюджета на 2018 год поступает на второе чтение

В среду, 15 ноября, Рийгикогу приступит ко второму чтению законопроекта о государственном бюджете на 2018 год, объем которого станет рекордным за всю историю Эстонской Республики.

Перед вторым чтением депутаты представили 50 поправок, большинство из которых были отклонены финансовой комиссии. Со своей стороны комиссия внесла в бюджет 20 изменений, в основном они представляют собой технические поправки.

При составлении бюджета в расчет был принят последний прогноз министерства финансов, согласно которому темп роста экономики превысит 3% в год.

Доходы бюджета следующего года правительство оценивает в 10,33 млрд евро, а расходы - в 10,55 млрд.

Достичь структурного баланса государственной казны правительство запланировало лишь к 2020 году.