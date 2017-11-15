Зарезавшая мужа жительница Харьюмаа останется сидеть в тюрьме

Харьюский уездный суд отказал в условно-досрочном освобождении из тюрьмы Галине Тихонович (52), которая в 2011 году в волости Раэ зарезала своего мужа.

Об этом корреспонденту портала rus.err.ee сообщила пресс-секретарь суда Аннели Вилу, отметив, что такое решение Харьюский уездный суд вынес накануне.

"Суд счел, что досрочное освобождение заключенной не является ни оправданным, ни обоснованным, а также не соответствует общим целям наказания", - пояснила Вилу.

Постановление суда первой инстанции может быть обжаловано в течение 15 дней.

Обвинительный приговор в отношение Тихонович вступил в силу в июле 2012 года, когда кассационную жалобу ее адвоката не принял к рассмотрению Госсуд.

Тихонович была приговорена к 9 годам и 6 месяцам лишения свободы. С учетом ранее неотбытого наказания общий срок заключения составил 9 лет 11 месяцев и 29 дней. Начало срока отбывания наказания - 12 февраля 2011 года.

Согласно обвинению Пыхьяской окружной прокуратуры, ночью 12 февраля 2011 года в квартире в волости Раэ в ходе совместного распития алкогольных напитков между Тихонович и ее мужем возникла ссора. Женщина ударила своего мужа ножом в область сердца, из-за чего он умер.

В этот же день женщина была задержана по подозрению в убийстве. На суде она признала свою вину, но добавила, что находилась в состоянии аффекта.

В 2008 году Харьюский уездный суд признал Галину Тихонович виновной в избиении мужа и приговорил ее шести месяцам условно с испытательным сроком три года.