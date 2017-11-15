В результате крушения самолета L-410 в районе аэропорта Нелькан Хабаровского края погибли шесть человек.

Об этом в среду, 15 ноября, сообщает Lenta.ru, отмечая, что 15 ноября 2017 года около 13 часов по местному времени при заходе на посадку следовавший по маршруту Хабаровск-Нелькан самолет L-410, принадлежащий фирме "Хабаровские авиалинии", потерпел крушение.

Самолет не дотянул до взлетно-посадочной полосы около двух километров. В результате катастрофы фюзеляж машины был разрушен, пожара и взрыва не последовало.

На борту самолета находились семь человек, в том числе два члена экипажа.

Выжить удалось лишь четырехлетней девочке — она в тяжелом состоянии доставлена в центральную районную больницу Нелькана в Аяно-Майском районе края

Четырехлетняя девочка Жасмина летела в Нелькан погостить у бабушки, сообщила глава сельского поселения Наталья Петухова. Девочку сопровождала Ольга Лапонникова, социальный педагог, она погибла.

"Я почти сразу прибежала в больницу, куда доставили ребенка. Она в сознании, но, видно, что очень напугана, не понимает, что происходит, жмется к бабушке. Врачи говорят,что прогнозы положительные, завтра ее увезут в Хабаровск", — рассказала Петухова (передает gazeta.ru).

В настоящее время следствием отрабатываются три возможных версии случившегося – неблагоприятные погодные условия, возможная ошибка пилотирования, либо возможные технические неисправности.