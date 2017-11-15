Семь человек погибли в крушении самолета под Хабаровском

В результате крушения самолета L-410 в районе аэропорта Нелькан Хабаровского края погибли семь человек.

Об этом в среду, 15 ноября, сообщает Lenta.ru, отмечая, что 15 ноября 2017 года около 13 часов по местному времени при заходе на посадку следовавший по маршруту Хабаровск-Нелькан самолет L-410, принадлежащий фирме "Хабаровские авиалинии", потерпел крушение.

Самолет не дотянул до взлетно-посадочной полосы около двух километров. В результате катастрофы фюзеляж машины был разрушен, пожара и взрыва не последовало.

Ранее сообщалось о гибели от шести до восьми человек. Также подтвердилась информация о выжившем ребенке — он в тяжелом состоянии доставлен в центральную районную больницу Нелькана в Аяно-Майском районе края

В настоящее время следствием отрабатываются три возможных версии случившегося – неблагоприятные погодные условия, возможная ошибка пилотирования, либо возможные технические неисправности.