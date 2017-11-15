Пыхьяский префект Кристьян Яани получил премию в размере 3500 евро

Как следует из подписанного накануне приказа, Яани поощрен за успешную работу по обеспечению безопасности во время председательства Эстонии в Совете ЕС, визита в Таллинн вице-президента США Майкла Пенса, проведения в столице праздника песни и танца, а также различных концертов.

Кристиан Яани пришел в полицию в 1997 году. На протяжении многих лет он успешно руководил расследованием уголовных преступлений и координировал крупные полицейские операции — в частности, он был одним из оперативных руководителей полиции во время "бронзовой ночи".

Пыхьяским префектом он стал в 2013 году.