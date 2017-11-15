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Макрон советует Европе не давать отпор Трампу и Путину ({{commentsTotal}})

За рубежом
Изолирование Трампа и Путина от Европы было бы контрпродуктивным, считает Макрон.
Изолирование Трампа и Путина от Европы было бы контрпродуктивным, считает Макрон. Автор: EU2017EE
За рубежом

Президент Франции Эмманюэль Макрон считает, что Европе нецелесообразно давать резкий отпор США и России в лице Дональда Трампа и Владимира Путина.

Как передает в среду, 15 ноября, агентство ТАСС, об этом Макрон заявил в интервью Би-би-си.

"Если просто оттолкнуть их Трампа и Путина от Европы и наших ценностей, заявляя, что они их предают, мы сами изменим им", - cказал Макрон. 

По мнению французского лидера, из-за охватившей население многих стран "паранойи, чувства страха и желания что-то защитить" многие лидеры выбрали путь, отличный от европейского. Однако, уверен французский президент, нельзя забывать, что часть русской цивилизации всегда была настроена на открытость и напрямую связана с Европой.

Макрон дал интервью британским журналистам на открытии крупнейшего филиала Лувра в Абу-Даби на прошлой неделе. 

"Мы находимся в эпицентре серии военных конфликтов в мусульманском мире, - подчеркнул президент, - И для меня очень важно поддерживать тех, кто защищает умеренный, открытый ко всем остальным религиям ислам". Как считает политик, Европа вновь должна начать "транслировать смыслы", чтобы стать привлекательной для арабского мира, а также США и России.

Редактор: Сергей Михайлов

трамппутинмакрон


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