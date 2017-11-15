В Зимбабве военные захватили президента страны

Военные, захватившие в Зимбабве здание государственной телекомпании Зед-би-си, объявили, что взяли под стражу 93-летнего президента страны Роберта Мугабе и его семью. При этом они не считают случившееся военным переворотом и заявляют, что Мугабе и его родным ничего не угрожает.

В правящей партии "Зимбабвийский африканский национальный союз - Патриотический фронт" заявили, что такой шаг был необходим "ради здоровья нации", передает Би-би-си.

"Ни Зимбабве, ни партия не принадлежат ни Мугабе, ни его жене. Сегодня начинается новая эра", - говорится в заявлении партии.

Захват здание государственной телекомпании Зед-би-си произошел в ночь на среду.

"Мы желаем заверить нацию в том, что его превосходительство президент и его семья живы и здоровы, и их безопасность гарантирована", - заявил в эфире телеканала человек в камуфляже.

Агентство Рейтер опознало в этом человеке генерал-майора Мойо, возглавляющего тыловое управление зимбабвийского генштаба. Генерал добавил, что военные выступили против, как он выразился, преступников в окружении Мугабе.

В Хараре были слышны взрывы и залпы артиллерийских орудий.

Внутриполитическая ситуация в стране резко обострилась после того, как на прошлой неделе бессменный лидер Зимбабве Роберт Мугабе отправил в отставку вице-президента страны Эмерсона Мнангагва, который считался вероятным преемником главы государства.