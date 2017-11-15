В Силламяэ со скандалом выбрали руководителей депутатских комиссий

В Силламяэ 14 ноября прошла сессия городского собрания, на которой утвердили новый состав городской управы и выбрали руководителей депутатских комиссий. Выборы руководителей комиссий прошли со скандалом. Оппозиция утверждает, что никакого тайного голосования не было. Глава горсобрания Елена Коршунова опровергла это обвинение, сказав, что стратегия по голосованию была обсуждена во фракции задолго до сессии.

Оппозиционный депутат из фракции "Избирательный союз Эдгара Сависаара" Олег Култаев опубликовал на своей странице infosila.ee видео из кабинета фракции "Центристской партии", где по утверждению депутата происходило коллективное голосование под присмотром председателя городского собрания Елены Коршуновой. По словам Култаева, процедура тайного голосования при выборе руководителей депутатских комиссий был нарушен.

Руководитель городского собрания Елена Коршунова назвала утверждения своего коллеги выдумкой и задала риторический вопрос - что вы видите на этом видео: депутаты разговаривают, никто ничего не заполняет? "У каждой фракции есть свой кабинет, где депутаты обсуждают свои вопросы. Наивно считать, что у нас во фракции не было предварительных договоренностей о том, как голосовать. Вчера во время перерыва мы в своем кабинете обсуждали фракционные вопросы."

На претензию оппозиционного депутата о том, что не была соблюдена процедура тайного голосования. Коршунова ответила, что в городском собрании никогда не было отдельной кабинки для голосования. "Есть множество возможностей проголосовать тайно, в кабинетах, в коридоре, прошу прощения - в туалете".

В итоге большинством голосов депутаты выбрали руководителей восьми комиссий. Все кресла достались центристам.

Комиссию по развитию возглавил бывший вице-мэр Александр Канев, его заместителем выбрали Араика Карапетяна; комиссию по городскому хозяйству продолжит возглавлять Александр Быстряк, его заместитель Александр Бондарчук; комиссию по культуре и образованию возглавит Алевтина Ермакова, заместитель Елена Коршунова; председателем комиссии по молодежи и спорту стал Евгений Терентьев, заместитель Игорь Малышев; социальной комиссией руководит Валерий Кузнецов, заместитель Ирина Турбина; председателем финансовой комиссии стал Валерий Абрамович, заместителем Инна Дмитриева; председателем правовой комиссии выбрали Дмитрия Летта, заместителем Михаила Соколова; ревизионной комиссией руководить Андрей Жога, его заместитель Валерий Абрамович.

В управе поменялся один вице-мэр

Состав управы Силламяэ изменился не сильно. Единственное изменение - вместо Александра Канева новым вице-мэром по хозяйственным вопросам стал Алексей Степанов, ранее возглавлявший отдел развития горуправы.

На своих местах остались вице-мэр по финансам Татьяна Иванова и вице-мэра по социальным вопросам и образованию Ээви Паасмяэ. Членом горуправы от Силламяэского порта по-прежнему будет Андрей Биров.

Оппозиция предлагал убрать место вице-мэра и члена управы. Это предложение не нашло поддержки.