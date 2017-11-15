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Пробившаяся в футбольную элиту команда "Маарду" получит от города 5000 евро ({{commentsTotal}})

Спорт
В сезоне 2018 Маарду вернется на карту большого футбола Эстонии.
В сезоне 2018 Маарду вернется на карту большого футбола Эстонии. Автор: Facebook
Спорт

Выигравшая чемпионат Эстонии по футболу в первом дивизионе городская команда "Маарду" получит от местных властей премию в размере 5000 евро.

Об этом в среду, 15 ноября, сообщила пресс-служба городской управы Маарду, отметив, что такое решение мэрия приняла накануне на своем заседании.

"Горуправа благодарит всех игроков и тренеров городской футбольной команды за их усилия и вклад в победу и премирует наших спортсменов за успех в первой лиге. Переход в высшую лигу поставит перед командой новые задачи, которые потребуют тесного сотрудничества со спонсорами и усердной работы", - сказал мэр Маарду Владимир Архипов.

Победителями первой лиги футболисты "Маарду" стали 5 ноября, когда в последнем туре обыграли со счетом 2:1 своего прямого конкурента - столичный "Калев". В следующем сезоне обе эти команды будут выступать в высшем дивизионе.

Форвард "Маарду" Виталий Гусев стал лучшим бомбардиром первой лиги, забив 38 голов.

Сейчас в Маарду тренируется 6 детских и 4 взрослых футбольные команды, в распоряжении которых находится городской стадион. 

Футболисты сборной Эстонии Константин Васильев, Александр Круглов и Александр Дмитриев начинали свою спортивную карьеру в Маарду.

В этом году Маардуская горуправа выделила на нужды городских футбольных команд 37 880 евро. Город обещает поддерживать развитие футбола в Маарду и в дальнейшем.

Редактор: Сергей Михайлов

маардупремияфутбольная команда "маарду"


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