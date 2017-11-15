Вильяндиский "Тулевик" остался без главного тренера

Много лет занимавший пост главного тренера вильяндиского "Тулевика" Айвар Лиллевере объявил об уходе со своего поста. Свое решение специалист объяснил усталостью.

Об этом в среду, 15 ноября, сообщила пресс-служба "Тулевика", отметив, что прошение Лиллевере об отставке было удовлетворено.

По информации rus.err.ee, новым главным тренером "Тулевика" может стать Игорь Принс, который в завершившемся сезоне привел "Левадию" к серебряным медалям чемпионата Эстонии.

Впрочем, сам Принс эти сведения не подтвердил.

"До 30 ноября у меня действует контракт с "Левадией", больше никаких комментариев дать не могу", - сказал Принс.

Президент "Тулевика" Райко Мутле также не стал говорить о том, вел ли он переговоры с Принсом.

"Мы общались с несколькими возможными кандидатами, но сейчас я бы не хотел называть конкретные фамилии", - добавил Мутле.

С кандидатурой нового главного тренера "Тулевик" планирует определиться в ближайшее время.

В завершившемся сезоне "Тулевик" занял в чемпионате Эстонии девятое место, но поскольку из-за невыполнения лицензионных требований силламяэский "Калев" покинул первенство, то "Тулевик" формально завершил турнир на восьмой строчке.