Вильяндиский "Тулевик" остался без главного тренера ({{commentsTotal}})
Много лет занимавший пост главного тренера вильяндиского "Тулевика" Айвар Лиллевере объявил об уходе со своего поста. Свое решение специалист объяснил усталостью.
Об этом в среду, 15 ноября, сообщила пресс-служба "Тулевика", отметив, что прошение Лиллевере об отставке было удовлетворено.
По информации rus.err.ee, новым главным тренером "Тулевика" может стать Игорь Принс, который в завершившемся сезоне привел "Левадию" к серебряным медалям чемпионата Эстонии.
Впрочем, сам Принс эти сведения не подтвердил.
"До 30 ноября у меня действует контракт с "Левадией", больше никаких комментариев дать не могу", - сказал Принс.
Президент "Тулевика" Райко Мутле также не стал говорить о том, вел ли он переговоры с Принсом.
"Мы общались с несколькими возможными кандидатами, но сейчас я бы не хотел называть конкретные фамилии", - добавил Мутле.
С кандидатурой нового главного тренера "Тулевик" планирует определиться в ближайшее время.
В завершившемся сезоне "Тулевик" занял в чемпионате Эстонии девятое место, но поскольку из-за невыполнения лицензионных требований силламяэский "Калев" покинул первенство, то "Тулевик" формально завершил турнир на восьмой строчке.
Редактор: Сергей Михайлов