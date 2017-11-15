Центрист Владимир Вельман покинул Таллиннское горсобрание

Депутат Рийгикогу Владимир Вельман приостановил до весны 2019 года свое членство в Таллиннском городском собрании. Работать в столичном представительном органе он собирается после следующих парламентских выборах, на которых, скорее всего, баллотироваться уже не будет.

Согласно сегодняшнему решению городской избирательной комиссии, до 1 апреля 2019 года замещать Вельмана в горсобрании будет директор основной школы Карьямаа Анна Крылова.

"Действительно, перед муниципальными выборами я предполагал, что в случае своего избрания в Таллиннское городское собрание буду, что называется, сидеть на двух стульях. Но, как оказалось, это не лучший вариант. С учетом занятости в Рийгикогу, работой в комиссиях я понял, что мне трудно будет не подводить коллег по фракции Центристской партии в горсобрании. Нынешний расклад сил в горсобрании требует от нас очень жесткой дисциплины", - объяснил Владимир Вельман свое решение корреспонденту портала rus.err.ee.

"Для себя решил, что вернусь в горсобрание после очередных парламентских выборов. На сегодняшний день склоняюсь к тому, что участвовать в них уже не буду. Я был депутатом Рийгикогу шести созывов. Наступает пора уступить дорогу молодым", - добавил Вельман.

На состоявшихся 15 октября муниципальных выборах Владимир Вельман баллотировался в Пыхья-Таллинне, благодаря поддержке 324 избирателей получил окружной мандат.

В качестве депутата Таллиннского городского собрания на прошлой неделе участвовал в выборах мэра столицы.

Также в среду, 15 ноября, решением избирательной комиссии замещающими депутатами Таллиннского городского собрания стали Хелле Кальда (вместо мэра Таави Ааса), Юри Эннет (вместо вице-мэра Вадима Белобровцева), Николай Корб (вместо вице-мэра Андрея Новикова), Евгения Кукк (вместо замстарейшины Ласнамяэ Яануса Рийбе) и Мирослав Березовский (вместо вице-мэра Тыниса Мёэльдера).

Центристская партия получила на выборах в Таллиннское горсобрание 40 мандатов из 79.