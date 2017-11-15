НКО вице-мэра Нарвы Алексея Евграфова задолжало за аренду городской недвижимости

Недоходное общество J.O.B. 14 ноября получило извещение о долге в 561 евро за аренду муниципальных помещений в Нарве по адресу Хайгла, 6, где обучают безработных. Единственный владелец НКО - новый вице-мэр по хозяйственным вопросам Алексей Евграфов - объяснил это сбоем программы в управе. Срок оплаты - 30 ноября.

Однако это не единственный раз, когда НКО своевременно не оплачивало аренду городских помещений. По данным регистра документов Нарвской управы, в 2011 году управа выставляла несколько напоминаний о необходимости заплатить по счетам (шесть счетов на сумму 360 евро и пять счетов на сумму 218 евро), а в конце того же года выслала напоминание о задолженности в размере 539 евро. Подобные напоминания выставлялись НКО Евграфова и в 2012, 2013 и 2014 годах. Последнее напоминание было сделано в ноябре 2017 года.

Согласно договору, подписанному с городом в 2009 году, ежемесячный размер аренды составлял 55 евро за 121 квадратный метр. Для сравнения, в 2017 году НКО J.O.B., занимающееся обучением безработных, получило от Кассы по безработице за оказание ей услуг по обучению безработных 57 000 евро.

Задолженность - техническое недоразумение

Нынешний долг Алексей Евграфов объяснил настройкой в программе хозяйственного департамента. "По договору у меня срок оплаты 30 ноября, однако программа в управе показывает задолженность. Я уже разобрался с этим вопросом".

Комментируя порталу rus.err.ee задолженности по аренде за прошлые годы, Евграфов сказал, что тогда, по-видимому, были трудности и проблемы, поэтому задолженности возникнуть действительно могли. Еще он указал на то, что Касса по безработице оплачивает услугу в течение 60 дней, а срок платы за аренду - 30 дней.

Евграфов будет курировать городскую недвижимость

В должности вице-мэра по хозяйственным вопросам Алексей Евграфов будет отвечать и за городскую недвижимость, в том числе, решать проблему задолженностей по аренде. "Здесь не может быть никаких поблажек — есть договор с городом, значит надо платить аренду. Все должно быть прозрачно и открыто".

Вице-мэр добавил, что, возможно, необходимо будет изменить формат извещения арендаторов, сделать его более современным. Будут ли еще какие-либо изменения в сфере управления городской недвижимостью, Евграфов пока точно сказать не смог: прежде необходимо вникнуть в суть процесса и, если потребуются изменения, обсудить этот вопрос.

Сейчас Евграфов, назначенный на должность вице-мэра 7 ноября, находится в отпуске, однако принимает участие в работе городской управы. В полном объеме он приступит к своим обязанностям с января 2018 года.

По данным Кассы по безработице, НКО J.O.B. оказывает услугу трудового тренинга с 2010 года, а с 2012 года является квалифицированным партнером кассы по обучению безработных.

С начала 2017 года по 31 октября НКО получило за оказание услуги трудового тренинга от Кассы по безработице более 57 000 евро.

В 2016 году оборот НКО, по данным Коммерческого регистра, составил 102 000 евро, в 2015 — 52 000 евро, в 2014 — 22 000 евро, в 2013 — 99 000 евро, в 2012 — 76 000 евро.

НКО обучало безработных Нарвы, Силламяэ и Йыхви. Нареканий со стороны Кассы по безработице на услуги фирмы не было.