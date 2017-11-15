Руководители фирм смогут вставать на учет в Кассу по безработице

Комиссия Рийгикогу по социальным делам направила на второе чтение законопроект, согласно которому члены правления коммерческого объединения смогут встать на учет в качестве безработных. Смогут вставать на учет в кассу и FIE.

Согласно действующему закону, руководители коммерческих объединений не имеют права получать компенсацию по страхованию от безработицы в случае потери рабочего дохода. Согласно проекту закона, они смогут встать на учет в качестве безработных, если за 36 месяцев накоплено 12 месяцев страхового стажа и если они сами не создали причину для потери работы.

"Законопроект устанавливает условия, которым должен соответствовать руководитель коммерческого объединения, потерявший основную работу, чтобы у него было право на помощь при поиске новой работы и на компенсацию по страхованию от безработицы или пособие по безработице во время поиска работы", – сказала председатель комиссии Хельмен Кютт.

Она отметила, что, согласно законопроекту, для обеспечения равного обращения в будущем FIE также смогут вставать на учет в качестве безработных в период, когда они не работают.

Член комиссии Марис Лаури положительно высказалась о том, что эта тема наконец-то найдет решение. "Если человек платил взносы по страхованию от безработицы, то у него должно быть право на компенсации", – подчеркнула Лаури. Она отметила, что действующее регулирование было введено с целью препятствия мошенничеству, но теперь найдено решение, которое должно предотвратить мошенничество и быть справедливым по отношению к тем, для кого работа в качестве члена правления не является основной.

Цель законопроекта – устранить противоречие действующего закона Конституции в части, касающейся условий взятия руководителей предприятий на учет безработными и выплаты компенсации по страхованию от безработицы. Внимание на нарушение Конституции обратила канцлер права. Государственный суд рассмотрел ее ходатайство и весной признал положение закона неконституционным и недействительным. Предложение канцлера права и решение Государственного суда были в числе причин инициирования законопроекта.

Комиссия решила направить проект закона о внесении изменений в Закон об услугах и пособиях рынка труда пленарному заседанию Рийгикогу на второе чтение, которое состоится 23 ноября.