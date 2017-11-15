Летняя поножовщина у Певческого поля: пострадавший скончался, 21-летнюю девушку будут судить

Тяжело раненый в середине июня у Певческого поля в Таллинне 22-летний молодой человек в октябре скончался в больнице. Обвиняемая в его убийстве 21-летняя Елизавета Капитонова предстанет перед судом.

Об этом в среду, 15 ноября, корреспонденту портала rus.err.ee сообщили в Пыхьяской окружной прокуратуре.

Из материалов уголовного дела следует, что 16 июня этого года группа из пяти человек употребляла алкоголь. В какой-то момент компания решила отправится в город. По пути между обвиняемой и жертвой возникла словесная перепалка. Завершилась она тем, что женщина нанесла мужчине ножевое ранение в сердце.

"Пострадавшего доставили в больницу, где 3 октября он скончался", - добавили в прокуратуре.

Подозреваемая в совершении преступления покинула место происшествия. Но в первой половине июля, как писал rus.err.ee, девушку задержали в Нарве. С согласия суда она была взята под стражу.

К данному дню расследование этого дела завершено. Обвинительный акт направлен в Харьюский уездный суд. Предварительное заседание назначено на 28 ноября.

По словам руководителя службы криминального бюро Пыхьяской префектуры Рогера Кумма, свою роль в этом происшествии мог сыграть алкоголь.

"Мы знаем, что и нападавшая, и жертва по время нападения находились в состоянии сильного алкогольного опьянения и это могло быть одной из причин, почему ссора между ними зашла так далеко. Чрезмерное употребление алкоголя и состояние опьянения сильно влияют на поведение человека и в таком состоянии человек не думает рационально. Как правило, в подобных случаях либо жертва, либо нападающий находятся в состоянии сильного алкогольного опьянения", - сказал Кумм.

Кумм добавил, что из-за чрезмерного употребления алкоголя почти в каждые выходные совершается тяжкое преступление. Вызывает беспокойство полиции и то, что люди по какой-то причине берут с собой колющие предметы.

"Нам все больше сообщают о том, что люди берут с собой на вечеринки колющие и режущие предметы. Это ненормально. Отдыхать следует все же без ножа в кармане", - сказал Рогер Кумм.

Напомним, что после инцидента в социальной сети Facebook распространялась публикация, согласно которой 22-летний Игорь получил тяжелое ранение ножом, а удар нанесла девушка Елизавета, скрывшаяся с места инцидента.