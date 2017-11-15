В торговых центрах Ласнамяэ мошенники собирают деньги якобы для инвалидов

В последнее время в торговых центрах Ласнамяэ участились случаи, когда мошенники пытаются обмануть граждан, выпрашивая деньги на благотворительность под предлогом пожертвований. Они утверждают, что эта финансовая помощь пойдет людям с ограниченными возможностями и с низким или полным отсутствием дохода. Полиция просит сообщать ей о подобных случаях.

По данным полиции, мошенники работают в нескольких торговых центрах - как в самом центре, так и в непосредственной близости от него. Среди мошенников есть как молодые мужчины, так и женщины. Они ходят с картой и списком в руках.

На бумаге говорится, что они собирают пожертвования для Международного центра. Для того, чтобы произвести впечатление на людей, мошенники берут с них подпись после совершения теми пожертвования. По фотографии благка с подписями, предоставленного полицией, видно, что люди жертвуют суммы от 10 до 50 евро.

Полицейские отмечают, что граждане попадают на уловку потому, что мошенники "работают" в магазинах, где часто проводят проводятся различные благотворительные кампании. А перед праздниками люди тем более щедры.

Полиция призывает не вступать в контакт с мошенниками. Если их поведение вам докучает, необходимо позвонить на номер 112.