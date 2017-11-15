Кландорф: Таллинн выплачивает Эдгару Сависаару не премию, а компенсацию

Горсобрание Таллинна выплатит крупные премии бывшим вице-мэрам Михаилу Кылварту и Таави Аасу, а также выплатит компенсации экс-градоначальнику Эдгару Сависаару и одному из его замов Мерике Мартинсон. Утвердить соответствующее решение депутатский корпус собирается на своей очередной сессии, которая пройдет в четверг, 16 ноября. Согласно пояснительной записке к проекту решения, в связи с завершением службы в мэрии Эдгару Сависаару полагается компенсация в размере трех должностных окладов. В 2016 году зарплата мэра Таллинна составляла 5288,40 евро в месяц. Это означает, что Сависаар получит 15 865,20 евро. Комментируя намечаемые выплаты отстраненному от должности мэра и обвиняемому в коррупции Эдгару Сависаару, вице-мэр Таллинна Калле Кландорф, сказал на сегодняшней пресс-конференции мэрии следующее: