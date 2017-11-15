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Однокурсники Алексея Васильева не верят, что он агент ФСБ ({{commentsTotal}})

Мнение
Сергей Степанов, ETV+
Мнение

Однокурсники и учителя Алексея Васильева, задержанного эстонской Полицией безопасности 6 ноября как предполагаемого агента ФСБ, характеризуют его как позитивного и жизнерадостного юношу и не верят, что он работал на спецслужбы России.

Об этом они рассказали в интервью корреспонденту ETV+.

 

Васильев – житель города Кингисеппа, получил свое первое профессиональное образование в Силламяэском училище по специальности "Обслуживание программного обеспечения и баз данных". Для его бывших однокурсников, арест Васильева стал сюрпризом.

"Я очень удивился этому. Потому что я не думаю, что этот человек способен на такие действия. Насколько я знаю, его не интересовали сети. Он больше по графике компьютерной, и он очень сильно увлекается музыкой, диджеем выступал", – рассказывает бывший однокурсник Васильева Мартин Иванов.

Однокурсники характеризуют Васильева как позитивного, жизнерадостного человека, увлекающегося музыкой и спортом, особенного ему нравится сноубординг. Такого же мнение и у его педагогов. Он принимал активное участие в мероприятиях училища, ездил на экскурсии, связанные с будущей профессией.

"Это был рассказ сотрудников IT-отдела. Они рассказали о своей работе. Об IT-безопасности, системах управления базами данных, то что касается нашей специальности. Мне кажется это очень интересно", – говорит Алексей Васильев на архивной записи Силламяэского профтехучилища (2015 год).

К сожалению, педагоги бывшего Силламяэского профтехучилища отказываются говорить на камеру, но в телефонной беседе Наталья Редеан, преподаватель IT, подтвердила слова однокурсников, сказав, что Васильева больше интересовала мультимедиа, а не сетевые решения.

"У нас вообще вся группа практически сети списывала. Очень редкий человек интересовался этим предметом. А Васильев? Ни в коем случае не интересовался. Он как большинство: графика, дизайн. Он несколько раз принимал участие в разных конкурсах графических. И занимался 3D-дизайном", – отвечает на вопросы корреспондента бывший однокурсник Васильева Артемий Фомин.

После получения диплома об окончании училища предполагаемый агент ФСБ Васильев год проработал в фотолаборатории в своем родном городе Кингисеппе. В Вирумааский колледж он поступил этим летом и до ареста проучился чуть более двух месяцев.

Алексей Васильев подозревается в совершении преступления ненасильственного характера против независимости и суверенитета или территориальной целостности Эстонской Республики, что предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от двух до 15 лет.

Действительно ли виновен этот позитивный, домашний и ранимый мальчик, как его характеризуют знакомые и родные, станет известно по завершении следствия, а оно продлится не меньше двух месяцев.

На помним, что в начале ноября при попытке покинуть Эстонию на пограничном пункте в Нарве был задержан агент ФСБ, подозреваемый в попытке взлома компьютерных сетей государственных учреждений. Позднее российские СМИ опубликовали имя предполагаемого агента – им оказался двадцатилетний россиянин, студент Вирумааского колледжа Таллиннского технического университета Алексей Васильев.

Редактор: Артур Тооман

алексей васильевагент фсб


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Однокурсники Алексея Васильева не верят, что он агент ФСБ

Однокурсники и учителя Алексея Васильева, задержанного эстонской Полицией безопасности 6 ноября как предполагаемого агента ФСБ, характеризуют его как позитивного и жизнерадостного юношу и не верят, что он работал на спецслужбы России.

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