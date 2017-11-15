Платформа eKool к концу 2018 года собирается выйти на зарубежный рынок

Действующая в интернете платформа для организации процесса обучения в общеобразовательных школах Эстонии, используемая учащимися, их родителями, администрацией школ, а также надзорными органами eKool в рамках проекта развития общей стоимостью 269 000 евро собирается к концу 2018 года выйти и на зарубежный рынок. Фонд развития предпринимательства (EAS) поддержит этот проект суммой в 121 000 евро.

"Мы хотим, чтобы к концу 2018 года платформу eKool можно было бы с минимальными затратами обустроить в любом сегменте зарубежного рынка. Мы хотим также повысить свою конкурентоспособность на рынке и известность торговой марки за пределами Эстонии, разработать соответствующий маркетинговый материал", – пояснил в интервью BNS член правления eKool AS Танель Керес.

"Целью проекта развития мы поставили обеспечить платформе надежность, стандартизацию и рейтинг. Но главной нашей миссией по-прежнему остается обеспечение школ Эстонии как можно более надежной системой обслуживания школ, учитывающей их пожелания", – добавил Керес.

Платформа eKool – Школа в интернете – действует более 15 лет и у нее сейчас более 200 000 активных пользователей.