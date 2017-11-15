rus.err.ee

Платформа eKool к концу 2018 года собирается выйти на зарубежный рынок ({{commentsTotal}})

Эстония
Сайт eKool
Сайт eKool Автор: скриншот
Эстония

Действующая в интернете платформа для организации процесса обучения в общеобразовательных школах Эстонии, используемая учащимися, их родителями, администрацией школ, а также надзорными органами eKool в рамках проекта развития общей стоимостью 269 000 евро собирается к концу 2018 года выйти и на зарубежный рынок. Фонд развития предпринимательства (EAS) поддержит этот проект суммой в 121 000 евро.

"Мы хотим, чтобы к концу 2018 года платформу eKool можно было бы с минимальными затратами обустроить в любом сегменте зарубежного рынка. Мы хотим также повысить свою конкурентоспособность на рынке и известность торговой марки за пределами Эстонии, разработать соответствующий маркетинговый материал", – пояснил в интервью BNS член правления eKool AS Танель Керес.

"Целью проекта развития мы поставили обеспечить платформе надежность, стандартизацию и рейтинг. Но главной нашей миссией по-прежнему остается обеспечение школ Эстонии как можно более надежной системой обслуживания школ, учитывающей их пожелания", – добавил Керес.

Платформа eKool – Школа в интернете – действует более 15 лет и у нее сейчас более 200 000 активных пользователей.

Редактор: Ирина Киреева

Источник: BNS

ekool


{{c.alias}}
{{c.createdMoment}}
{{c.body}}
{{cc.alias}}
{{cc.createdMoment}}
+{{cc.replyToName}} {{cc.body}}
Комментариев к этой статье пока нет
Вы вошли под именем {{user.alias}}{{user.name}}. Выйти
Войти не удалось

Я еще не зарегистрирован/забыл пароль

Имя не должно превышать 32 знаков.
Комментарий не должен превышать 600 знаков.
{{comment.captcha.word.answer}}

rus.err.ee

ЭСТОНИЯ
Школьный урок.

Таллинн планирует отремонтировать школы для детей с особыми образовательными потребностями

Мэрия Таллинна планирует отремонтировать школы для детей с особыми образовательными потребностями за счет средств, поступивших от государства городской управе на компенсацию соответствующих расходов в размере 10,6 млн евро в рамках выигранного городом судебного процесса против государства.

ВЫРАСТУТ ЛИ СНОВА ЦЕНЫ НА АЛКОГОЛЬ?
ИДА-ВИРУМАА
Катри Райк и Александр Ефимов.

Ефимов дал шанс "Нашей Нарве": невозможно выиграть лотерею, не купив лотерейный билет

Председатель горсобрания Нарвы Александр Ефимов дал понять в передаче на rus.err.ee, которая была посвящена конфликту между нарвскими центристам и оппозицией, что наладить работу вместе с оппозицией можно, если та сделает первый шаг к переговорам и перестанет порочить нарвских центристов и имидж горуправы в СМИ. Без этого, как и без покупки лотерейного билета, невозможно выиграть лотерею – образно выразился он.

ВЫБОР РЕДАКЦИИ

Ратушную площадь в Таллинне перекрыли бетонными заграждениями в целях безопасности

Ведущие на Ратушную площадь улицы Таллинна со вторника перекрыли бетонными ограждениями в форме голубей, исключающими несанкционированный проезд на площадь автотранспорта на большой скорости.

ЗА РУБЕЖОМ
Мнение / Интервью
Предполагаемый агент ФСБ Алексей Васильев.

Однокурсники Алексея Васильева не верят, что он агент ФСБ

Однокурсники и учителя Алексея Васильева, задержанного эстонской Полицией безопасности 6 ноября как предполагаемого агента ФСБ, характеризуют его как позитивного и жизнерадостного юношу и не верят, что он работал на спецслужбы России.

ЭКОНОМИКА
13.11

Рийгикогу посетила китайская делегация для обсуждения эстонского экспорта в Китай

13.11

Германия отклонила введение европейского налога

11.11

Fitch поднял перспективу кредитного рейтинга Эстонии до позитивной

10.11

Через два года для участия во всемирном конгрессе JCI в Таллинн приедут 5000 человек

10.11

Приватизация Eesti Teed может быть отложена

с 2018 подоходный будут рассчитывать по-новому
СПОРТ
КУЛЬТУРА
Скрипка

Эстонский фонд музыкальных инструментов получил в дар 400-летнюю скрипку

Эстонский фонд музыкальных инструментов пополнился уникальной скрипкой известного итальянского мастера Джованни Паоло Маджини. У инструмента богатая история и звучание, которое не оставляет равнодушным, передает "Актуальная камера".

В Эстонии отметили день отца
Статистический портрет отца.

Статистика: отцы более умные и работоспособные, чем мужчины без детей

Сколько в Эстонии отцов - довольно сложно оценить. Однако у Департамента статистики есть информация о том, сколько отцов проживает с несовершеннолетними детьми. На основании этих данных департамент составил портрет отца из Эстонии, а err.ee в честь Дня отца составил инфографику на эту тему.

Председательство Эстонии в ЕС
Радио 4

Особый взгляд

Особый взгляд члена парламента и депутата Таллиннского горсобрания Дениса Бородича

Конкурс
ETV+ РЕКОМЕНДУЕТ
Последние новости
14:49

Таллинн планирует отремонтировать школы для детей с особыми образовательными потребностями

14:47

Европарламент высказался за процедуру, которая может лишить Польшу голоса в Совете ЕС

14:22

Архитектурный конкурс на строительство Tallinna Kaubamaja выиграло бюро DAGOpen

14:18

Платформа eKool к концу 2018 года собирается выйти на зарубежный рынок

13:27

Однокурсники Алексея Васильева не верят, что он агент ФСБ

13:03

Летняя поножовщина у Певческого поля: пострадавший скончался, 21-летнюю девушку будут судить

12:52

В торговых центрах Ласнамяэ мошенники собирают деньги якобы для инвалидов

12:48

НКО вице-мэра Нарвы Алексея Евграфова задолжало за аренду городской недвижимости

12:44

Руководители фирм смогут вставать на учет в Кассу по безработице

12:33

Елена Скульская: почему те, кто не способен к любви, особенно ее жаждут?

12:15

Белобровцев о первом заседании нового состава Таллиннской горуправы

11:53

Центрист Владимир Вельман покинул Таллиннское горсобрание

11:26

Четырехлетняя девочка выжила в крушении самолета под Хабаровском Обновлено

11:09

Безработица растет в связи с реформой трудоспособности

Полезно знать

Топ читаемости
14.11

Кинофестиваль PÖFF: что посмотреть на русском языке

14.11

Ефимов дал шанс "Нашей Нарве": невозможно выиграть лотерею, не купив лотерейный билет Обновлено

14.11

Таллиннский аэропорт со среды закрывает парковку перед терминалом

14.11

Эстония потребовала возмещения ущерба у производителя ID-карт Обновлено

10:07

В Силламяэ со скандалом выбрали руководителей депутатских комиссий

14.11

Горсобрание Таллинна выплатит Эдгару Сависаару свыше 15 000 евро

14.11

Ратушную площадь в Таллинне перекрыли бетонными заграждениями в целях безопасности Обновлено

14.11

Минфин обдумывает отказ от дальнейшего повышения акциза на алкоголь

12.11

Специалист: с января жителям Эстонии придется рассчитывать свой доход на целый год

14.11

Центристская партия утвердила четверых из восьми старейшин районов Таллинна

АКТУАЛЬНАЯ КАМЕРА

новости "радио 4"
12:15

Белобровцев о первом заседании нового состава Таллиннской горуправы

11:09

Безработица растет в связи с реформой трудоспособности

14.11

Эстонские интернет-магазины не выполняют требования по защите данных клиентов

14.11

В Нарве обсудят создание русскоязычных независимых СМИ

14.11

В Таллинне пройдет Международная конференция на тему интеграции

14.11

Во вторник днем в Эстонии будет дождь и мокрый снег, +1..+6

13.11

Ни одна из поправок в бюджет от оппозиции не прошла

10.11

Старейшины столичных районов могут быть назначены уже на следующей неделе

ПОГОДА
Эстония
За рубежом
ERR kasutab oma veebilehtedel http küpsiseid. Kasutame küpsiseid, et meelde jätta kasutajate eelistused meie sisu lehitsemisel ning kohandada ERRi veebilehti kasutaja huvidele vastavaks. Kolmandad osapooled, nagu sotsiaalmeedia veebilehed, võivad samuti lisada küpsiseid kasutaja brauserisse, kui meie lehtedele on manustatud sisu otse sotsiaalmeediast. Kui jätkate ilma oma lehitsemise seadeid muutmata, tähendab see, et nõustute kõikide ERRi internetilehekülgede küpsiste seadetega.
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist: