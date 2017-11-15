Архитектурный конкурс на строительство Tallinna Kaubamaja выиграло бюро DAGOpen

В среду Tallinna Kaubamaja назвал проект, победивший в объявленном ранее архитектурном конкурсе. Победителем стала работа архитектурного бюро DAGOpen под названием "City Break".

Победивший в конкурсе проект был разработан архитектурным бюро DAGOpen совместно с испанским бюро Bakpak, всего у работы шесть авторов.

В народном голосовании приняли участие 6000 человек, среди которых большинство отдали свой голос работе под названием "Сеть" ("Võrk").

Президент эстонского Союза архитекторов Катрин Коов отметила, что на конкурс было представлено много достойных работ, а окончательное решение было тщательно взвешено.

В результате объявленного в июне архитектурного конкурса по реконструкции квартала Tallinna Kaubamaja должен появиться новый универмаг, офисное здание на бульваре Рявала и подземная парковка. Общая площадь увеличится в 2,5 раза.

Всего на конкурс было представлено 15 проектов.

Общая прибыль Kaubamaja Grupp за 2016 год составила 598,4 млн евро.