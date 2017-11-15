Таллинн планирует отремонтировать школы для детей с особыми потребностями

Мэрия Таллинна планирует отремонтировать школы для детей с особыми образовательными потребностями за счет средств, поступивших от государства городской управе на компенсацию соответствующих расходов в размере 10,6 млн евро в рамках выигранного городом судебного процесса против государства.

Об этом в среду на пресс-конференции городской управы нового состава сообщил отвечающий за вопросы образования в столице новый вице-мэр Вадим Белобровцев, передает Балтийская служба новостей.

По его словам, ремонт будет проведен в двух школах, одна из них — это основная школа в районе Тонди. Белобровцев посетил эту школу еще в бытность старейшиной района Кристийне и знает, что она нуждается в срочном ремонте.

О второй школе, в которой будет проведен ремонт, он пока не рассказал.

Город Таллинн, а также власти Тарту и Пярну выиграли тяжбу в суде по делу о покрытии расходов на содержание школ для детей с особыми образовательными потребностями.

Тартуский окружной суд в своем решении сослался на мнение коллегии Государственного суда от 16 марта 2010 года о том, что местным самоуправлениям должна быть обеспечена возможность защитить свои интересы в суде по вопросу о наложенных на них законом обязанностях неполного финансирования.

Коллегия Госсуда пришла также к выводу, что на основании положений Конституции, у местного самоуправления должна быть разумная возможность доказать, что поступающие ему средства на выполнение государственных обязательств не покрывают связанные с ними расходы.

Исходя из этого решения, правительство выделило городу Таллинну на покрытие расходов компенсации с 1 сентября 2010 по 31 декабря 2017 года 10,6 млн евро, городу Тарту в период с 1 января 2016 по 31 декабря 2017 года 1,1 млн евро и Пярну в период с 1 января 2014 года по 31 декабря 2017 года 831 000 евро.