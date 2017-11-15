С нового года сотни тысяч работников встанут перед дилеммой - разрешить работодателю учитывать не облагаемый подоходным налогом минимум, указать конкретную сумму этого минимума или вообще отказаться от учета.

Момент истины наступит весной 2019 года при заполнении налоговой декларации за 2018 год, пишет в среду, 15 ноября, портал ERR Uudised.

Именно тогда окончательно выяснится, придется ли доплатить подоходный налог, получить часть уплаченного налога обратно или же дело обойдется без доплат и возвратов.

По словам исполнительного директора Союза налогоплательщиков Лассе Лехис, вопрос в том, насколько точно человек может оценить свою финансовую дисциплину.

Налогово-таможенный департамент также рекомендует в случае, когда размер годового дохода трудно прогнозировать, отказаться от учета не облагаемого налогом дохода в течение года, чтобы избежать доплаты после заполнения декларации.

По мнению Лехис, некоторые люди, скорее всего, захотят поступить с точностью до наоборот, чтобы ежемесячно получать больше денег, не опасаясь будущей доплаты.

"Максимум, о котором мы говорим, это 1200 евро, которые в какой-то момент нужно будет доплатить Налогово-таможенному департаменту или же получить эту сумму обратно. То есть государство либо дает, либо получает беспроцентный кредит на эту сумму", - пояснил Лехис.

По его словам, доплачивать 1200 евро может показаться чрезмерным, но с другой стороны, давать государству такую сумму и получить ее обратно только весной 2019 года тоже не очень разумно. В обоих случаях процентов никто не платит.

"Если самому доплачивать, то у большинства людей может возникнуть проблема, что деньги давно потрачены. Появится долг, надо будет составить какой-то график или платить пени, о налоговой задолженности может стать известно, банк может начать ужесточать условия, кредиты-лизинги будет не получить. Ситуация может оказаться довольно жесткой", - пояснил Лехис негативный сценарий в случае плохого финансового планирования.

Он добавил, что в теории особых проблем с налоговой реформой нет, и для большинства работников бюрократические процедуры сведутся к подаче разового заявления.

Реальная путаница может начаться, по его словам, весной 2019 года во время подачи налоговых деклараций.

"Тогда люди узнают, что возврат подоходного налога уменьшится или его вообще не будет. Они будут разочарованы, потому что привыкли получать каждую весну", - прогнозирует глава Союза налогоплательщиков.

Люди поделены на три группы

В следующем году размер не облагаемого подоходным налогом минимума вырастет до 500 евро в месяц, в связи с чем у многих людей будет оставаться на руках больше денег (до 64 евро в месяц).

По данным прошлого года можно прогнозировать, что примерно для полумиллиона человек, годовой доход которых не превышает 14 400 евро, в 2018 году ничего не изменится.

Но стоит учитывать, что они будут получать максимальный не облагаемый налогом доход, т.е. при подаче декларации никакого возврата налога они больше не получат.

Внимательнее подумать об учете своего не облагаемого налогом дохода следует тем, кто получает в год от 14 400 до 25 200 евро. Таких людей в Эстонии насчитывается около 132 000. Еще 60 000 получают свыше 25 200 в год, и для них не облагаемый налогом вычет вообще не предусмотрен.

Со следующего года размер не облагаемого налогом дохода делится на три основные группы:

0 евро при годовом доходе свыше 25 200 евро;

6000 евро при годовом доходе до 14 400 евро;

рассчитываемый по формуле 6000 – 6000 ÷ 10 800 × (сумма дохода – 14 400) при годовом доходе от 14 400 до 25 200 евро.

Например, если годовой доход человека составляет 17 100 евро (1425 в месяц), то не облагаемый налогом минимум составит 4500 евро (375 в месяц):

17 100 – 14 400 = 2700

6000 ÷ 10 800 = 0,55556

0,55556 × 2700 = 1500

6000 – 1500 = 4500 евро

На практике такая формула приводит к тому, что размер не облагаемого налогом минимума постепенно уменьшается по мере роста дохода.

Рекомендации Налогового департамента

Получающим годовой доход от 14 400 до 25 200 евро следует:

- продумать к началу 2018 года свои ежемесячные доходы (зарплата, пенсия, доход от сдачи имущества в аренду и т.п.), а также иные возможные доходы (например, от продажи недвижимости или ценных бумаг);

- на основании предполагаемого годового дохода принять решение об использовании ежемесячного не облагаемого доходом минимума;

- сообщить о своем решении организации, которая удерживает налог (работодателю, Департаменту соцстрахования и пр.), подав заявление, в котором заявитель отказывается от права исчислять не облагаемый налогом минимум полностью или выражает желание ежемесячно исчислять такой минимум на сумму менее 500 евро;

Налогово-таможенный департамент рекомендует подавать одно заявление на целый год. В случае меняющегося дохода заявление можно изменять или отзывать раз в месяц, чтобы не облагаемый налогом доход исчислялся на меньшую сумму или вообще не исчислялся.

Если не облагаемый налогом доход применялся ежемесячно в большей сумме, чем позволяет совокупный доход за год, то подоходный налог придется доплатить на основании налоговой декларации.