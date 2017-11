В Казахстане арестовали туристов в купальниках а-ля Борат

Шестеро иностранцев, несмотря на прохладную погоду, решили примерить зеленые купальники и сделать снимки на фоне надписи I love Astana. За появление в общественном месте в непристойном виде в отношении задержанных были составлены административные протоколы по статье "Мелкое хулиганство". Административный суд Астаны оштрафовал каждого туриста на сумму около 68 долларов США, передает Lenta.ru.

Few #Czech tourists in #Mankini were detained (for a short period) in #Astana, #Kazakhstan. #CentralAsia pic.twitter.com/PqE1T9u3Gx