В Казахстане арестовали туристов в купальниках а-ля Борат ({{commentsTotal}})
В столице Казахстана Астане задержали шестерых туристов из Чехии, которые устроили фотосессию в так называемых купальниках Бората.
Шестеро иностранцев, несмотря на прохладную погоду, решили примерить зеленые купальники и сделать снимки на фоне надписи I love Astana. За появление в общественном месте в непристойном виде в отношении задержанных были составлены административные протоколы по статье "Мелкое хулиганство". Административный суд Астаны оштрафовал каждого туриста на сумму около 68 долларов США, передает Lenta.ru.
Few #Czech tourists in #Mankini were detained (for a short period) in #Astana, #Kazakhstan. #CentralAsia pic.twitter.com/PqE1T9u3Gx— Ravshan (@abdullaev) November 13, 2017
Фильм американского комика Саши Барона Коэна "Борат" вышел в прокат в 2006 году. Картина является псевдодокументальной комедией, главной фигурой которой стал сыгранный Коэном персонаж Борат Сагдиев — путешествующий по США казахстанский журналист. Фильм был встречен резкой критикой со стороны казахстанских властей, которые сочли ленту оскорбительной. Позднее власти признали, что фильм повышает туристическую привлекательность страны. В мае 2014 года герой фильма "Борат" по имени Билли Секскрайм случайно попал в путеводитель по Казахстану. На спортивных соревнованиях неоднократно вместо гимна страны включали псевдогимн Казахстана из "Бората", в котором, в частности, поется о лучшей в мире промышленности и чистейших проститутках.
Стиль Бората вдохновил мужчин во всем мире. В 2010 году фанат, одетый в манкини (man и bikini – гибрид мужских плавок и женского бикини) Бората пробежал рядом с велогонщиками на турнире Giro d'Italia.
Borat Autor: outnow.ch
Редактор: Ирина Киреева