Евгений Осиновский о предполагаемой бреши в бюджете

В парламенте Эстонии продолжается обсуждение проекта госбюджета на следующий год и статей его дохода. Ранее министр финансов Тоомас Тынисте (IRL) сообщил, что минфин рассматривает возможность отказаться от дальнейшего повышения акциза с февраля следующего года. Отказ от очередного повышения акциза на алкоголь нарушил бы равновесие государственного бюджета и внести такие изменения в находящийся в Рийгикогу бюджет не сможет даже министр финансов. Об этом заявила министр экономики и коммуникаций Кадри Симсон. По ее словам, принятые правительством налоговые решения учитывают не только поступления в бюджет, но и важны с точки зрения здравоохранения. В проекте бюджета на 2018 год предусмотрено поступление акциза на алкоголь в размере 341,2 млн евро. Эта сумма включает в себя и эффект от предполагаемого повышения акциза на все виды алкоголя с 1 февраля следующего года. Наш корр Маргарита Черняева на эту тему беседует с министром здравоохранения и труда Евгением Осиновским