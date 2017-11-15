Осиновский: правительство готово обсудить новую информацию по алкогольному акцизу

По словам министра труда и здоровья Евгения Осиновского (Социал-демократическая партия), министр финансов Тоомас Тынисте не обсуждал в правительстве возможность отказа от повышения акциза на алкоголь в следующем году, но если у минфина появится новая информация по поводу акцизной политики, то правительство готово ее рассмотреть.

Об этом Осиновский сказал в среду, 15 ноября, в интервью службе новостей "Радио 4", подчеркнув, что главная цель повышения акциза - сократить потребление алкоголя населением.

"Если на сегодняшний день у министерства финансов есть какая-то новая информация, то правительство, конечно, готово эту информацию обсудить и взвесить, следует ли делать какие-то изменения в контексте предыдущих решений, - сказал министр, комментируя сделанное накануне заявление Тынисте о возможном отказе от повышения акциза. - Сегодня у нас такой информации нет".

Осиновский напомнил, что все решения правительства по акцизной политике основаны исключительно на прогнозах министерства финансов. "Последний раз мы обсуждали этот вопрос при составлении государственного бюджета. Тогда никаких чрезвычайных влияний министерство финансов не увидело и никакого предложения об изменении предыдущих решений не последовало", - сказал он.

Во вторник министр финансов Тоомас Тынисте (IRL) сообщил, что минфин отслеживает динамику поступления акциза на алкоголь в текущем году и рассматривает возможность отказаться от его дальнейшего повышения с февраля следующего года. Председатель IRL Хелир-Валдор Сеэдер, в свою очередь, заявил, что разумный предел алкогольного акциза уже превышен.

В проекте бюджета на 2018 год предусмотрено поступление акциза на алкоголь в размере 341,2 млн евро. Эта сумма включает в себя и эффект от предполагаемого повышения акциза на все виды алкоголя с 1 февраля следующего года.

В правительственную коалицию входят центристы, социал-демократы​ и IRL.