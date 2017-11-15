Михаил Стальнухин о предполагаемой бреши в бюджете ({{commentsTotal}})
Еще один собеседник на эту тему — глава финансовой комиссии Рийгикогу Михаил Стальнухин
Еще один собеседник на эту тему — глава финансовой комиссии Рийгикогу Михаил Стальнухин
В среду Tallinna Kaubamaja назвал проект, победивший в объявленном ранее архитектурном конкурсе. Победителем стала работа архитектурного бюро DAGOpen под названием "City Break".
В среду разработчик городка Ülemiste City фирма Technopolis представила новую детальную планировку, согласно которой на участке 4,41 га между улицами Суур-Сыямяэ, Лыытса, Ээси и Валукоя построят семь новых офисных зданий, в которых смогут работать приблизительно 6500 человек.
Председатель горсобрания Нарвы Александр Ефимов дал понять в передаче на rus.err.ee, которая была посвящена конфликту между нарвскими центристам и оппозицией, что наладить работу вместе с оппозицией можно, если та сделает первый шаг к переговорам и перестанет порочить нарвских центристов и имидж горуправы в СМИ. Без этого, как и без покупки лотерейного билета, невозможно выиграть лотерею – образно выразился он.
Ведущие на Ратушную площадь улицы Таллинна со вторника перекрыли бетонными ограждениями в форме голубей, исключающими несанкционированный проезд на площадь автотранспорта на большой скорости.
Однокурсники и учителя Алексея Васильева, задержанного эстонской Полицией безопасности 6 ноября как предполагаемого агента ФСБ, характеризуют его как позитивного и жизнерадостного юношу и не верят, что он работал на спецслужбы России.
Эстонский фонд музыкальных инструментов пополнился уникальной скрипкой известного итальянского мастера Джованни Паоло Маджини. У инструмента богатая история и звучание, которое не оставляет равнодушным, передает "Актуальная камера".
Сколько в Эстонии отцов - довольно сложно оценить. Однако у Департамента статистики есть информация о том, сколько отцов проживает с несовершеннолетними детьми. На основании этих данных департамент составил портрет отца из Эстонии, а err.ee в честь Дня отца составил инфографику на эту тему.
Особый взгляд члена парламента и депутата Таллиннского горсобрания Дениса Бородича