На территории бывшего завода "Двигатель" построят еще семь офисных зданий, площадь и парк

В среду разработчик городка Ülemiste City фирма Technopolis представила новую детальную планировку, согласно которой на участке 4,41 га между улицами Суур-Сыямяэ, Лыытса, Ээси и Валукоя построят семь новых офисных зданий, в которых смогут работать приблизительно 6500 человек.

Кроме того, в планах построить на территории, где в советское время располагался завод "Двигатель", городскую площадь, парк и две новые многоуровневые парковки на 500 мест.

По словам председателя правления Technopolis Ülemiste AS Герта Йостова, на застройку этой территории пойдет приблизительно 10 лет.

Деятельность по развитию территории будет происходить поэтапно. "Мы уже начали первый этап из семи – это строительство офисного здания по адресу Сепапая, 1. Сейчас он в стадии получения разрешения на строительство. Проект здания подготовили архитекторы KOKO. Вместе с ним запланировано строительство новой многоуровневой парковки", – пояснил Йостов. Кроме того, будет построена городская площадь с флагами и фонтанами.

Все семь домов будут соединены между собой внутренними улицами, на которых будут находиться кафе и магазины.

Кроме перечисленных зданий детальная планировка позволяет построить за зданием по адресу Лыытса, 5 еще две башни-близнеца общей площадью 9850 м².