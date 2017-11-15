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Россия реструктурировала долг Венесуэлы на 3 млрд долларов ({{commentsTotal}})

За рубежом
Венесуэла живет в условиях затяжного экономического и политического кризиса.
Венесуэла живет в условиях затяжного экономического и политического кризиса. Автор: AFP/Scanpix
За рубежом

Россия и Венесуэла подписали межправительственный протокол о реструктуризации долга Венесуэлы на 3,15 млрд долларов, который предполагает полное погашение задолженности в течение 10 лет.

Об этом в среду, 15 ноября, сообщило ТАСС со ссылкой на документы Министерства финансов РФ.

В документе отмечается, что в первые шесть лет платежи Венесуэлы будут минимальными.

Соглашение о предоставлении государственного кредита Россией было подписано 8 декабря 2011 года.

"15 ноября 2017 года Минфин России информирует о состоявшемся сегодня подписании межправительственного протокола, предусматривающего реструктуризацию задолженности Венесуэлы перед Россией. Сумма консолидированного долга Венесуэлы составила 3,15 млрд долларов, новый график погашения задолженности предусматривает платежи в течение 10 лет, объем которых в первые шесть лет минимален", - говорится в документе.

Минфин РФ отмечает, что облегчение долгового бремени, предоставляемое Венесуэле в результате реструктуризации задолженности, "позволит направить высвободившиеся средства на развитие экономики страны, улучшит платежеспособность дебитора, повысит шансы всех кредиторов на возврат ранее предоставленных Венесуэле кредитов".

Россия - один из крупнейших кредиторов Венесуэлы. Ранее сообщалось, что в 2014 году Венесуэла, находящаяся в сложной экономической ситуации, обратилась к России с просьбой продлить период использования кредита. В 2016 году Россия согласилась реструктурировать долг Венесуэлы на общую сумму 2,84 млрд долларов (в том числе проценты за просрочку, проценты за использование и основной долг к погашению).

Редактор: Андрей Крашевский

венесуэла


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