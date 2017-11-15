Эстонское научное агентство выдаст ученым 4 млн евро из запрошенных 32

Ученые подали заявки на финансирование исследований на сумму 32 млн евро, но Эстонское научное агентство вынесло положительные решения по ходатайствам на общую сумму около 4 млн евро.

Об этом в среду, 15 ноября, сообщил портал ERR Novaator.

К настоящему моменту Эстонское научное агентство только проинформировало группы исследователей о вынесенных решениях, а окончательные решения и темы, которые ученые начнут изучать за выделенные средства, выяснятся к началу года.

Персональная исследовательская субсидия выделяется работающим в научно-исследовательских учреждениях лицам или группам исследователей на финансирование научно-исследовательских проектов.