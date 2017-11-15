Председательство в Совете ЕС оставило полиции меньше времени для выявления пьяных водителей

Председательство Эстонии в ЕС отняло много ресурсов полиции, поэтому рейдов по выявлению пьяных водителей проводили меньше, чем в прошлом году. Между тем число задержанных нетрезвых водителей выросло.

К концу третьего квартала полиция провела контроль водителей на трезвость 500 000 раз, что на 150 000 раз или 23% меньше, чем в аналогичный период прошлого года.

Руководитель в области охраны правопорядка Департамента полиции и погранохраны Калмер Тикерпе сказал ERR, что число проведенных в этом году проверок водителей на трезвость действительно меньше, чем в прошлом году, но это было ожидаемо из-за начавшегося в июле председательства Эстонии в Совете ЕС.

Тикерпе заверил, что в следующем году надзор за дорожным движением восстановится на уровне 2016 года.

За девять месяцев 2017 года полиция выявила 4985 водителей в состоянии алкогольного опьянения.

В среднем полиция задерживала одного пьяного водителя из ста, прошедших проверку.