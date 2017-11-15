Юрген Лиги: бюджетные расходы надо урезать

По мнению председателя парламентской фракции Партии реформ Юргена Лиги, правительство должно предоставить новый госбюджет на 2018 год, поскольку единственный возможный ответ Рийгикогу на государственную фискальную политику - это сокращение расходов.

Об этом Лиги заявил в среду, 15 ноября.

По его мнению, проводимая правительством экономическая политика является неправильной и приведет к проблемам в будущем.

"Все бюджетные анализы подтвердили критику оппозиции, что государство живет не по средствам, когда стоило бы экономить. Расходуя накопленные резервы, которые были предназначены для худших времен, правительство тем самым подрывает потенциал экономического роста, усугубляет нехватку рабочей силы и ускоряет рост цен", - сказал бывший министр финансов.

Лиги добавил, что Партия реформ предлагает сократить расходы бюджета на 65 млн евро, что, по оценке правительства, позволило бы достичь структурного равновесия.

"Однако по оценкам Европейской комиссии, дефицит в целом превышен в шесть раз, а количество европейских денег резко упадет в течение пары лет, правительство должно пересмотреть весь бюджет и начинать сберегать", - уточнил реформист.

Лиги пояснил, что Партия реформ предлагает снижать затраты на управление и непроизводительные инвестиции, а также отказаться от финансирования бесплатного общественного транспорта в отсутствие необходимых для этого средств без существующих денег, особенно наряду с увеличением тарифов на железнодорожные билеты. Предложение также включает в себя отказ от “крышевых” денег, предлагаемых фракциям, тем самым послужив примером", - добавил он.