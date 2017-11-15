Ратас: решение о судьбе Батарейной тюрьмы может быть принято в конце года

По словам премьер-министра Эстонии Юри Ратаса, первая возможность принять решение о дальнейшей судьбе разваливающейся Батарейной тюрьмы в Таллинне появится у правительства в конце года.

Об этом Ратас заявил в среду, 15 ноября, на инфочасе в Рийгикогу, отвечая на вопрос депутата парламента Кристы Ару (Свободная партия).

Ару спросила, в каком строительно-техническом состоянии находится Батарейная морская крепость, которая имеет культурологическую ценность. Она также спросила, каковы возможные дальнейшие планы в связи с этим зданием.

Ратас отметил, что это - очень большой объект, который представляет историческую, культурологическую и архитектурную ценность. Также важно, что он находится вблизи Летной гавани, Котла культуры и Горхолла.

"Хорошего решения нет", - сказал премьер-министр.

По его словам, ремонт здания обошелся бы приблизительно в 100 млн евро. Ратас отметил, что фирма по управлению государственной недвижимостью Riigi Kinnisvara AS (RKAS) может инвестировать 70 млн евро в год. Другой вариант - консервировать морскую крепость. Это обошлось бы в 3-5 млн евро.

Ратас сказал, что в связи с объектами, находящимися под охраной в качестве памятников старины, и раньше возникали сложные ситуации. Например, поиск решения по реновации Таллиннского горхолла занял восемь лет. "Важно, чтобы морская крепость не разрушилась и чтобы максимальная часть крепости осталось в публичном пользовании, - сказал глава правительства. - Первая возможность принять решение появится в конце года в кабинете министров".

Ратас добавил, что, по его оценке, целесообразно организовать международный конкурс идей, чтобы собрать хорошие примеры по реконструкции морских крепостей со всего мира. Ратас не исключил, что при проект реконструкции может реализовываться в рамках государственно-частного партнерства.