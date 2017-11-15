Силламяэский порт за год увеличил объем контейнерных перевозок в десять раз

За первый год работы линия контейнерных перевозок в Силламяэском порту увеличила объем перевозки контейнеров в десять раз от первоначального плана. С такими темпами роста контейнерных перевозок вероятно появление и новых вакансий, передает "Актуальная камера".

Год назад контейнеровоз Jonni Ritscher встал под погрузку в порту Силламяэ. Это стало официальным началом для нового направления деятельности порта и, как оказалось, успешным толчком для его дальнейшего развития. Сегодня это же судно перегружается вновь, а это значит, что ожидания оказались не напрасны. За минувший год в Силламяэ смогли увеличить объем грузов в 10 раз – с 300 до 3500 контейнерных единиц.

"Рост настолько заметный, что наш партнер – судовые линии Maersk Line – принял решение, что суда будут заходить в Силламяэ каждую неделю. Это хорошие новости для клиентов", – сказал председатель правления терминала "Силстеве" Яанус Паас.

По словам Пааса, новую линию уже успели оценить в Восточной Эстонии. Отправления контейнера из порта Силламяэ обходится на несколько сотен евро дешевле, чем из Таллинна. Операторы терминала "Силстеве" продолжают наращивать клиентскую базу.

"Порт Силламяэ находится всего в 25 километрах от российской границы. Мы видим, что северо-западная часть России может с нами работать. Это наше будущее, и нужно развиваться в российскую сторону", – пояснил председатель правления терминала "Силстеве" Яанус Паас.

Сейчас контейнеровозы курсируют по маршруту Силламяэ – бельгийский Антверпен – британский Феликстоу – финский Котка. Терминал "Силстеве", через который ведутся контейнерные перевозки, является лишь одним из терминалов Силламяэского порта.

На терминале "Силстеве" работает 85 человек. С увеличением объемов перевозок до 50 000 единиц контейнеров в год штат может увеличиться до сотни работников.