Актуальная камера 15.11.2017 (18:00)

В среду Tallinna Kaubamaja назвал проект, победивший в объявленном ранее архитектурном конкурсе. Победителем стала работа архитектурного бюро DAGOpen под названием "City Break".
По словам премьер-министра Эстонии Юри Ратаса, первая возможность принять решение о дальнейшей судьбе разваливающейся Батарейной тюрьмы в Таллинне появится у правительства в конце года.
Председатель горсобрания Нарвы Александр Ефимов дал понять в передаче на rus.err.ee, которая была посвящена конфликту между нарвскими центристам и оппозицией, что наладить работу вместе с оппозицией можно, если та сделает первый шаг к переговорам и перестанет порочить нарвских центристов и имидж горуправы в СМИ. Без этого, как и без покупки лотерейного билета, невозможно выиграть лотерею – образно выразился он.
Ведущие на Ратушную площадь улицы Таллинна со вторника перекрыли бетонными ограждениями в форме голубей, исключающими несанкционированный проезд на площадь автотранспорта на большой скорости.
Однокурсники и учителя Алексея Васильева, задержанного эстонской Полицией безопасности 6 ноября как предполагаемого агента ФСБ, характеризуют его как позитивного и жизнерадостного юношу и не верят, что он работал на спецслужбы России.
Эстонский фонд музыкальных инструментов пополнился уникальной скрипкой известного итальянского мастера Джованни Паоло Маджини. У инструмента богатая история и звучание, которое не оставляет равнодушным, передает "Актуальная камера".
Сколько в Эстонии отцов - довольно сложно оценить. Однако у Департамента статистики есть информация о том, сколько отцов проживает с несовершеннолетними детьми. На основании этих данных департамент составил портрет отца из Эстонии, а err.ee в честь Дня отца составил инфографику на эту тему.
Единая антиалкогольная политика ЕС, программа "За трезвую и здоровую Эстонию", борьба с алкогольной зависимостью